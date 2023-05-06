С Кэти Перри на коронации короля Чарльза III произошел конфуз (фото)

Певица Кэти Перри была среди приглашенных гостей на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы. А завтра она будет ведущей праздничного концерта в честь коронации.
На Кэти был нежный наряд в лавандовом оттенке от культового британского бренда Vivienne Westwood, основательница которого дизайнер Вивьен Вествуд недавно скончалась в возрасте 81 года.
Образ состоял из сшитого на заказ жакета с короткими рукавами и подходящей юбки-карандаш, а также из культового жемчужного колье "Relie" и сумки "Granny Frame". Обута певица была в туфли-лодочки на каблуках белого цвета.
По пути в Вестминстерское аббатство Перри споткнулась и едва ли не упала. Этот момент запечатлели фотографы на камеры.
Уже после службы артистка делала снимки в аббатстве, а также любезно согласилась сделать селфи с другими гостями, которые, вероятно, обратились к ней с такой просьбой.
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