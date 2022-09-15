С клюшкой и в красной кепке с предвыборным лозунгом: Дональд Трамп поиграл в гольф

Парараци подловили 45-го президента США во время его любимой игры.

Фотографы запечатлели бывшего президента США Дональда Трампа в его собственном национальном гольф-клубе в Стерлинге, штат Вирджиния.

Экс-президент как раз играл в гольф, к которому он испытывает большую страсть.

Дональд надел свою любимую красную кепку с американским флагом и предвыборным лозунгом: "Make America great again" ("Сделаем Америку снова большой"). Также на нем были белое поло и черные классические брюки.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

На руке у Трампа была перчатка, в которой он держал клюшку.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, в августе Трамп похоронил свою первую жену Ивану Трамп на территории собственного гольф-клуба в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Таким образом, ему удалось воспользоваться налоговой льготой на захоронение.

Земельные участки в Нью-Джерси, предназначенные для использования в качестве кладбища, не облагаются налогом на имущество, прибылью или продажей. Ивану похоронили на участке возле первого поля для гольфа.

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