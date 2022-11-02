С коктейлем в руках и в хорошем настроении: король Чарльз III послушал хор в бальном зале

Сегодня в Букингемском дворце прошло важное и, очевидно, довольно веселое мероприятие.
Король Чарльз III, который недавно заработал миллион на продаже любимцев королевы Елизаветы II, устроил сегодня, 2 ноября, прием по случаю 50-летия переселения британских индийцев из Уганды.
В 1972 года президент Уганды Иди Амин на волне индофобии распорядился изгнать индийское меньшинство своей страны, дав им 90 дней на сборы и отъезд. Иди Амин пропагандировал изгнание индийцев, утверждая, что «возвращает Уганду этническим угандийцам».
Многие из высланных были гражданами Великобритании и 27 200 индийцев в конечном счете вынуждены были переехать в Британию из Уганды.
Однако, как мы видим, печальная предыстория не помешала спустя 50-лет отметить это событие в довольно приятной обстановке. Король Чарльз III прослушал выступление Вестендского евангельского хора в бальном зале Букингемского дворца. После выступление участники мероприятия продолжили общение.
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