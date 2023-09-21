С королевой Камиллой в первый день визита во Францию едва ли не произошел конфуз

76-летняя королева произвела фурор на публику уже во время первого своего выхода, когда появилась на трапе самолета в розовом платье-пальто из шерстяного крепа от Fiona Clare. Но в аэропорту Орли Камиллу встретила очень ветренная погода и королеве пришлось держать свою шляпу от Philip Treacy, чтобы она не улетела.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Потом еще несколько раз во время приветствия короля и королевы вздымался сильный ветер. Но, Камилле надо отдать должное, она отлично справилась со своей задачей, и ее шляпа осталась на месте. Даже королевская укладка не испортилась.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, вечером Чарльза и Камиллу ожидал государственный банкет, на котором Ее Величество блистала в синем платье от Dior и роскошных украшениях королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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