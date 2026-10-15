С королевой Матильдой произошел конфуз во время поездки в Казахстан

Королева Матильда / © Getty Images

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В четвертый день своего официального визита в страну король и королева посетили конное представление с элементами традиционной культуры. А во время визита в конюшню с королевой Матильдой и приключился этот конфуз.

Матильда была одета в красивое пальто из трех цветов с вышивкой и обута в туфли-лодочки на каблуках. Она стояла задом к лошади, которая протянула шею к Ее Величеству, чтобы понюхать ее пальто. Матильда заметила это и от неожиданности инцидента даже немного опешила.

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Королева Матильда / © Getty Images

В этот же день, кстати, королева продемонстрировала, как умеет стрелять из лука.

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Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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