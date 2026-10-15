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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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С королевой Матильдой произошел конфуз во время поездки в Казахстан

Ее Величество посещала в этот момент с мужем — королем Филиппом город Алматы.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

В четвертый день своего официального визита в страну король и королева посетили конное представление с элементами традиционной культуры. А во время визита в конюшню с королевой Матильдой и приключился этот конфуз.

Матильда была одета в красивое пальто из трех цветов с вышивкой и обута в туфли-лодочки на каблуках. Она стояла задом к лошади, которая протянула шею к Ее Величеству, чтобы понюхать ее пальто. Матильда заметила это и от неожиданности инцидента даже немного опешила.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

В этот же день, кстати, королева продемонстрировала, как умеет стрелять из лука.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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