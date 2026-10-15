- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 1 мин
С королевой Матильдой произошел конфуз во время поездки в Казахстан
Ее Величество посещала в этот момент с мужем — королем Филиппом город Алматы.
В четвертый день своего официального визита в страну король и королева посетили конное представление с элементами традиционной культуры. А во время визита в конюшню с королевой Матильдой и приключился этот конфуз.
Матильда была одета в красивое пальто из трех цветов с вышивкой и обута в туфли-лодочки на каблуках. Она стояла задом к лошади, которая протянула шею к Ее Величеству, чтобы понюхать ее пальто. Матильда заметила это и от неожиданности инцидента даже немного опешила.
В этот же день, кстати, королева продемонстрировала, как умеет стрелять из лука.
Комментарии
Сортировать: