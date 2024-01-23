С королевой Мэри и ее дочерью Изабеллой произошел забавный конфуз на публике

Это случилось на праздничной церковной службе в Орхусском соборе в прошедшее воскресенье.

Королева Мэри, король Фредерик и другие члены королевской семьи Дании присутствовали на специальной службе, посвященной вступлению на престол нового монарха.

В социальной Сети X один королевский поклонник поделился забавнім видео, на котором видно, как королева Мэри махала толпе рукой и случайно запуталась рукой в волосах своей старшей дочери принцессы Изабеллы. На что 16-летняя девушка сначала приподняла брови, а после они вместе с мамой рассмеялись.

A little hair incident between Princess Isabella and Queen Mary



Billed Bladet pic.twitter.com/7iMHErYWwv — ChristinZ (@ChristinsQueens) January 21, 2024

Напомним, на службе присутствовали и остальные дети королевской четы. Ранее мы показывали образы Изабеллы и ее младшей сестры принцессы Жозефины, которые очаровали публику.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Их бабушка, бывшая королева Дании Маргрете II также присутствовала на торжественной службе.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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