Королева Мэри / © Getty Images

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Король Фредерик X и королева Мэри в сопровождении их детей — принцессы Изабеллы и принца Винсента появились на официальной церемонии приветствия семьи на городской площади, где с королевой произошло небольшое происшествие.

Неожиданно во время мероприятия под юбку королевы Мэри залетела оса и укусила Ее Величество. Это запечатлели на камеру. Ее супруг Фредерик подошел к ней, чтобы узнать, что случилось, но Мэри, увидев приближающиеся камеры, попыталась преуменьшить значение ситуации и вслух объяснила, что ее только что ужалила оса. После этого королеву отвели в ратушу, чтобы она немного пришла в себя, пишет vanitatis.elconfidencial.co

Через несколько минут, как ни в чем не бывало, королева вернулась на улицу и, широко улыбаясь, продолжила приветствовать людей. Она даже рассказала об инциденте тем, кто спрашивал, что с ней случилось.

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Напомним, вскоре к семье присоединится двое других детей — наследный принц Кристиан и принцесса Жозефина.

Королевская семья Дании / © Датская королевская семья/Instagram