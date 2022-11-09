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С королевой такого не случалось: короля Чарльза III с женой Камиллой забросали яйцами в Йоркшире

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1272
Время на прочтение
2 мин
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С королевой такого не случалось: короля Чарльза III с женой Камиллой забросали яйцами в Йоркшире

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III посетил с визитом Йоркшир, где с ним произошел неприятный инцидент. Сопровождала мужа королева-консорт Камилла.

Толпа приветствовала короля и королеву на новом мероприятии. Пока Чарльз здоровался и общался с людьми в него из толпы неожиданно начали лететь сырые яйца. Каким-то чудом ни одно из них не попало в монарха.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Неизвестный протестующий, который бросал в короля яйца был арестован. Четверо полицейских повалили мужчину на землю, а он продолжал скандировать:

"Эта страна построена на крови рабов". Тем временем зрители, собравшиеся, чтобы увидеть членов королевской семьи, кричали: "Боже, храни короля" и "Позор вам". Видео опубликовало издание Daily Mail.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images
Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Чарльз III не сразу понял, что происходит, а когда ему подсказали, он быстро огляделся, чтобы увидеть яйца на земле, но в остальном почти не отреагировал.

Пока офицеры несли мужчину в ожидавший полицейский фургон, Чарльз продолжил традиционную церемонию, на которой лорд-мэр официально приветствовал суверена в городе Йорк. Король и королева выглядели невозмутимыми, продолжая прогулку и приветствуя некоторых из толпы.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images
Нарушитель, который забросал короля Чарльза яйцами / © Getty Images
Нарушитель, который забросал короля Чарльза яйцами / Фото: Getty Images

С королем не впервые за короткое время его правления происходят конфузы. За первую неделю правления король Чарльз III дважды вышел из себя на публике

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Дата публикации
Просмотры
1272
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