С корсетом и пышной юбкой: Китти Спенсер с сестрами посетила светскую вечеринку в Лондоне

Племянница принцессы Дианы приехала на светскую тусовку в нежно-розовом платье с корсетом, пышной юбкой из тюля и цветочной аппликацией. Образ леди Китти сочетала с бриллиантовыми серьгами, колье на шее, несколькими кольцами и браслетом. Волосы Китти собрала в пучок, сделала насыщенный макияж глаз с персиковыми тенями и подчеркнула губы блеском.

Леди Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Этот же вечер ювелирного бренда посетили и сестры Китти – леди Амелия и леди Элиза Спенсер. В этот раз сестры-близняшки появились в макси-платьях. Амелия надела наряд усыпанный пайетками и украшен цветочной аппликацией, сочетая его с босоножками со стразами, а Элиза была в персиковом с рюшами и многочисленными золотыми и серебристыми камнями и стразами на груди, в руках держала золотой клатч и была обута в золотые туфли.

Амелия и Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как сестры Спенсер потусовались на вечеринке у Ники Хилтон.

Леди Амелия и Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

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