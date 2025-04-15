С корзиной ягод и цветов: Меган Маркл показала, как готовится к Пасхе

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекская опубликовала несколько фотографий из своего цветущего сада и продемонстрировала фолловерам свою корзину с фруктами, цветами и яйцами. В подписи к кадру Меган написала:

«Весна пришла».

© Instagram Меган Маркл

А потом добавила еще одно сторис, в котором написала: «А это означает, что скоро Пасха». На фотографии изображен цветочный куст, залитый теплым солнцем.

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© Instagram Меган Маркл

Напомним, недавно принц Гарри привез в Калифорнию из Украины корзину с пасхальными гостинцами. Там была и паска, и яйца. Герцогиня Сассекская показала, как они всей семьей пробовали угощения, которые были приготовлены специально для них.

Принц Гарри в Украине