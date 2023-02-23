С котиками и совами: король Чарльз III носит забавный галстук (фото)

22 февраля Его Величество посещал проект Felix в Лондоне. Он был основан в 2016 году и является крупнейшей в Лондоне благотворительной организацией по перераспределению продуктов питания, целью которой является решение двух проблем: пищевых отходов и продовольственной бедности.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

На встречу король прибыл в синем костюме в тонкую клетку, белой рубашке и забавном галстуке с принтом в виде сов и котиков. Чарльз III любит экстравагантные галстуки и раньше уже выходил на публику в галстуке с принтом в виде динозавров.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Мы уже рассказывали ранее, почему король предпочитает по многу лет носить одни и те же вещи. Например, в своем галстуке с динозаврами Чарльз уже также появлялся на публике много раз.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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