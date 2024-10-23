С красивой прической и в шелковой рубашке с принтом: Елена Зеленская посетила Одесскую область

Жена президента Украины в деловом образе присоединилась к пресс-туру.

Елена Зеленская посетила Одесскую обасть в рамках пресс-тура, организованного командой реформы школьного питания, чтобы показать ее реализацию в регионах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди побывала в детском саду "Карамелька", Авангардовском и Прилиманском лицеях и Одесском центре профессионально-технического образования.

"Лучший одесский опыт среди прочего продемонстрируем во время Европейского регионального саммита школьного питания 12-13 ноября в Киеве. Его Украина будет принимать в качестве участницы Коалиции школьного питания — глобального объединения 100 стран.

Нам есть чем поделиться, потому что никто не воплощал подобную реформу во время обороны.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Потому что именно сейчас особенно старательно защищать устойчивость детей, давать силы учиться и жить. И достойный школьный обед – одна из составляющих нашей заботы", – отметила Зеленская.

Для поездки она выбрала деловой костюм с широкими брюками со стрелками асфальтного оттенка, черную шелковую рубашку с белым принтом и черную обувь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена также продемонстрировала красивую прическу с локонами и нежный макияж. В ушах у нее были золотые серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, красивая и элегантная Елена Зеленская вместе с другими первыми леди украсила обложку глянца.

Читайте также: