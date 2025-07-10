С красивой прической и в жакете с поясом: Елена Зеленская на деловой встрече в Италии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская в рамках своего официального визита в Италию встретилась с министром университетов и исследований Италии Анной Марией Бернини. Они подписали меморандум о присоединении университета города Аквила к Глобальной коалиции украинских студий.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди поблагодарила ее за поддержку украинского образования и людей в условиях борьбы против российской агрессии. Сейчас в итальянских университетах учится 1048 украинцев.

Коалиция украинских студий - инициатива Украины, направленная на развитие украинистики и крымскотатарских курсов в мире, преодоление фейков и искажений в академической среде, создание партнерств между украинскими и зарубежными университетами.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Очень ценим также Итальянскую ассоциацию украинских исследований, которая вносит значительный вклад в популяризацию украинской литературы и языка.

Уверена, участие в Коалиции украинских студий обогатит академическую жизнь и усилит репутацию итальянских университетов как ведущих центров научного знания в Европе. Ведь учить украинское сегодня — это знать больше и о настоящем, и об истории, и о геополитике, и о себе самих», — отметила супруга президента.

Зеленская появилась на встрече в костюме темно-коричневого оттенка, состоявшего из широких брюк со стрелками и удлиненного жакета с пуговицами в тон. Талию Елена подчеркнула тканевым темно-коричневым поясом.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Свой аутфит первая леди дополнила остроносыми туфлями. Она сделала красивую прическу с низким пучком и выпущенными спереди прядями, лаконичный макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, украсила уши золотыми серьгами-шарами, а к лацкану жакета прикрепила интересную золотую брошь.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, ранее Елена Зеленская появилась на деловой встрече в серо-голубом жакете с поясом-шнурком и брошью-цветком.