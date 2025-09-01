С красивой прической и в жакете с поясом: Елена Зеленская приняла участие в уроке

Елена Зеленская / © Сайт президента Украины

Елена Зеленская по случаю начала учебного года присоединилась к сетевому уроку с участием учеников и учителей из всех 23 пространств Школы Супергероев. Она поздравила учеников с началом нового учебного года и пожелала им здоровья и интересных знаний.

"Все вы хорошо знаете супергероев из кино и комиксов. Но рядом с нами в реальности живут и спасают мир настоящие герои. Это наши защитники на фронте. Это наши спасатели. Это врачи. Ежедневно на работу в Украине выходят тысячи супергероев, которые делают свое дело так, чтобы всем было безопаснее, легче, лучше. И сейчас вижу перед собой еще одних супергероев. И вы их увидите, если посмотрите в зеркало и друг на друга. Потому что все ученики нашей школы - супергерои", - сказала первая леди.

На видео Зеленская предстала в черном жакете с тканевым поясом в тон, к лацкану которого она прикрепила интересную брошь. Жена президента сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж и завершила лук лаконичными серьгами.

