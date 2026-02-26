- Дата публикации
С красивой прической и в жакете с запахом: Елена Зеленская на встрече в Киеве
Первая леди Украины продемонстрировала красивый образ total black.
Елена Зеленская встретилась в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Первая леди поблагодарила Великобританию за участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей.
На встрече первая леди предстала в образе total black. На ней был жакет с запахом, с тканевым поясом и разрезами на рукавах-клеш, свитер в рубчик с высокой горловиной и черный низ.
Аутфит Елена дополнила красивой прической с боковым пробором и локонами, макияжем в нежных оттенках и лаконичными золотыми серьгами.
Напомним, Елена и Владимир Зеленские в черных нарядах почтили память погибших участников Революции Достоинства.