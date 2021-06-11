С красивым букетом и в платье с птицами: герцогиня Корнуольская открыла ежегодный фестиваль цветов

Мероприятие состоялось на рынке Нью-Ковент-Гарден в Лондоне.

10 июня герцогиня Корнуольская Камилла посетила Садовый музей в Лондоне, чтобы открыть ежегодный фестиваль British Flowers Week, проводимый в сотрудничестве с Нью-Ковент-Гарден. Затем Ее Королевское Высочество посетила новую выставку Садового музея "Констанс Спри и мода для цветов", которую курировал королевский флорист Шейн Коннолли.

Камилла, герцогиня Корнуольская / Associated Press

Для герцогини провели экскурсию по цветочным инсталляциям, созданным на тему "Исцеление". Экспозиции продемонстрируют уникальное сезонное качество британских цветов, растений и листвы.

Камилла, герцогиня Корнуольская / Associated Press

На мероприятии герцогине подарили букет с розмарином в знак памяти о 100-летнем юбилее герцога Эдинбургского, который он отмечал бы 10 июня. Видимо, этот цветок выбрали, так как он символизирует любовь, смерть и память. А вот греки и римляне считали розмарин священным.

Камилла, герцогиня Корнуольская / Associated Press

Для мероприятия Камилла выбрала пестрое платье с тропическим принтом, на котором были изображены листья и туканы. Наряд она сочетала с бежевыми туфлями и золотыми украшениями. На лице у герцогини был легкий макияж с нежно-розовой помадой на губах, а волосы, как всегда, были уложены в идеальную прическу.

Камилла, герцогиня Корнуольская / Getty Images

В тот же день члены королевской семьи поделились с общественностью новыми снимками королевы Елизаветы. Монарху вручили трогательный подарок - новый кустовой сорт розы, который назвали "Роза герцога Эдинбургского". Цветок вывели специально ко 100-му дню рождения принца Филиппа.

Королева Елизавета II / Getty Images

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