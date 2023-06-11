С красивым макияжем и в костюме цвета индиго: Елена Зеленская встретилась с Джастином Трюдо

Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который с необъявленным визитом приехал в Украину. Вместе они посетили реабилитационный центр "Лесная поляна", а также обсудили будущее медицинское партнерство между учреждением и центрами Канады, специализирующимися на работе с ветеранами с посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Фотографии и видео со встречи Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Джастин Трюдо / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Психологи – важны как никогда. Видим это прямо сейчас на примере Херсона: специалисты по психологической помощи – первые, кто говорит с людьми об их беде. Это и есть неотложная психологическая помощь, не менее важная, чем неотложная медицинская. Многие специалисты уже прошли повышение квалификации за границей, в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Мы часто говорим об устойчивости Украины. Весь мир ею восхищается. Но мы должны понимать, что эта устойчивость не является неисчерпаемой. Украинской стойкости нужна поддержка – как безотлагательная, так и долговременная, воплощенная в мощной сети центров со специалистами, умеющими работать с травмированными ментально и физически военными и гражданскими. Теперь таким заведением является "Лесная поляна" в Киевской области. В год здесь реабилитируют тысячи пациентов. Но потребности, по всей видимости, значительно больше", – отметила первая леди.

Елена отметила, что сейчас очень важно построить систему помощи военным.

"Пока наши воины защищают нас, наша задача – защитить их. А это значит – построить систему помощи, в определенной степени уникальной, потому что именно таков опыт Украины в этой войне, но по лучшим международным стандартам. Восстановить людей одновременно физически и ментально, потому что одно невозможно без второго", – добавила она.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также сообщила, что третий саммит первых леди и джентльменов будет посвящен ментальному здоровью, потому что война повлияла на ментальное состояние не только украинцев, но и всего мира. Она уже пригласила на саммит супругу премьер-министра Канады – Софи Грегуар-Трюдо.

На встрече Зеленская предстала в стильном костюме цвета индиго, состоявшего из жакета на забор и брюк-клеш, и белом топе. Талию она подчеркнула черным кожаным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Наряд первая леди дополнила темно-коричневыми туфлями. Елена сделала идеально ровную укладку, красивый макияж с помадой цвета молочного шоколада и завершила лук лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Харьковскую область посетила участок и осмотрела план строительства дома для многодетной семьи, дом которой уничтожили российские оккупанты.

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