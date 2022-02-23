С красивым макияжем и в объятиях любимого: Юлия Мендель выложила романтическое фото

Бывший пресс-секретарь Зеленского показала новую фотографию с любимым мужчиной.
Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель — выложила в Instagram новое романтическое фото со своим любимым - украинским экономистом и политиком Павлом Кухтой.
Юлия запечатлена в объятиях Павла. Она одета в светлый наряд. Свой образ Мендель дополнила идеально ровной укладкой, красивым мейком и серьгами-кольцами.
Политик одет в белую рубашку и черные брюки.
В комментариях подписчики отмечают, что они похожи друг на друга.
В подписи к фото Мендель поддержала украинцев в нынешней ситуации.
"Війна оголює важливе і штучне. Війна показує правду. Війна гуртує навколо цінностей. Українці, ми були, є і завжди будемо. І в своєму домі лад наведемо самі!" – подписала фотографию Юлия.
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