С красивыми локонами и красной помадой: премьер-министр Италии на политическом фестивале

Джорджа Мелони выбрала для своего выхода деловой лук в классических цветах.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в ежегодном политическом фестивале "Аттреджа" в Риме. Там ее сфотографировали вместе с британским коллегой Риши Сунаком, который прибыл на ивент.

Джорджа Мелони и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Премьер выбрала для своего появления деловой образ в классических цветах. На ней был черный бархатный жакет, белая блузка и черные штаны-палаццо.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Особое внимание Джорджа уделила аксессуарам. На шее у нее была длинная золотистая цепочка, а на руках – разноцветные браслеты и золотое кольцо с камнями.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж с золотисто-дымчатыми тенями и завершила лук красным маникюром.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на Европейском саммите в Гранаде появилась в удлиненном жакете бирюзового цвета и черных брюках.

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