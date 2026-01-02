- Дата публикации
С красной помадой и бокалом вина: премьер-министр Италии Джорджа Мелони показала праздничное фото
Политик поздравила итальянцев с Новым годом.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала в Instagram праздничное фото и поздравила итальянцев с Новым годом.
Она позировала с широкой улыбкой на фоне зеленого дерева, украшенного гирляндой. Одета Мелони была в темный свитер с высокой горловиной, расшитый серебряным бисером. Волосы она собрала в хвост и сделала макияж смоки-айс и с красной помадой. В ушах у нее были фигурные графитовые серьги. В руке Джорджа держала бокал с белым вином.
«Пусть 2026 год будет годом спокойствия, мужества и побед. Пусть он застанет нас готовыми вместе построить что-то еще большее. Я, как всегда, сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад. С Новым годом, Италия», — пожелала премьер.
Напомним, ранее Джорджа Мелони в красном свитере и с кофе поздравила подписчиков с Рождеством.