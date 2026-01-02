ТСН в социальных сетях

С красной помадой и бокалом вина: премьер-министр Италии Джорджа Мелони показала праздничное фото

Политик поздравила итальянцев с Новым годом.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала в Instagram праздничное фото и поздравила итальянцев с Новым годом.

Она позировала с широкой улыбкой на фоне зеленого дерева, украшенного гирляндой. Одета Мелони была в темный свитер с высокой горловиной, расшитый серебряным бисером. Волосы она собрала в хвост и сделала макияж смоки-айс и с красной помадой. В ушах у нее были фигурные графитовые серьги. В руке Джорджа держала бокал с белым вином.

Джорджа Мелони

«Пусть 2026 год будет годом спокойствия, мужества и побед. Пусть он застанет нас готовыми вместе построить что-то еще большее. Я, как всегда, сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад. С Новым годом, Италия», — пожелала премьер.

Напомним, ранее Джорджа Мелони в красном свитере и с кофе поздравила подписчиков с Рождеством.

