С красной помадой и на шпильках: премьер-министр Финляндии показала фото с Владимиром Зеленским

Премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который с официальным визитом посетил Хельсинки.

На своей странице в Instagram Марин опубликовала снимки с их встречи.

"Сегодня я встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хельсинки, где он принимал участие в саммите Украина – Северная Европа. Мы обсудили, среди прочего, поддержку Украины и путь страны к членству в ЕС и НАТО. Поддержка Украины со стороны Финляндии и других северных стран непреклонна. Слава Украине!" – подписала фото Санна.

На встрече премьер появилась в образе total black. На ней была водолазка и штаны клеш. Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями на шпильках. Санна собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на красной помаде.

Зеленский был одет в черный свитшот с нашивкой-гербом на груди, штаны-карго цвета хаки и темно-бежевые кроссовки.

Напомним, Санна Марин является настоящим другом Украины. Она уже дважды приезжала в Украину с рабочим визитом. Премьер посетила Бучи и Ирпень, где своими глазами увидела последствия "русского мира".

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