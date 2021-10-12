С красной помадой и в платье с пикантным декольте: эффектный образ внучки Байдена

27-летняя внучка Байденов продемонстрировала красивый вечерний лук.
Вчера, 11 октября, президент Джо Байден с супругой Джилл Байден и внучкой Наоми вернулись Вашингтон. Они провели уикэнд в их поместье в Уилмингтоне, штат Делавэр. Фотографы запечатлели, как они шли по южной лужайке Белого дома.
Наоми выглядела эффектно. На ней было черное платье длины миди с пикантным декольте. Наряд девушка скомбинировала с белыми туфлями на шпильке.
Волосы она собрала в низкий хвост и сделала яркий макияж с акцентом на красной помаде. У ши Наоми украсила золотыми серьгами-кольцами, а руку – золотым браслетом. В качестве аксессуара она использовала черную сумочку-клатч с плетением.
Джилл выбрала свое любимое платье миди с лимонным принтом от Oscar de la Renta стоимостью 2890 долларов и желтые туфли. Талию она подчеркнула таким же поясом.
Президент надел синий костюм, белую рубашку, голубой галстук в полоску и черные туфли.
Напомним, в сентябре Наоми в соцсети объявила о помолвке со своим возлюбленным - Питером Нилом. На снимке она также похвасталась обручальным кольцом с больим бриллиантом.
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