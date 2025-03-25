С красной помадой и в рубашке с принтом: Хиллари Клинтон выступила на саммите в Сан-Франциско

77-летняя бывшая первая леди Америки и экс-госсекретарь США в сдержанном луке появилась на мероприятии в Калифорнии.

Хиллари Клинтон приняла участие в саммите здравого смысла в отношении детей и семей 2025, который состоялся в Сан-Франциско.

Бывшая первая леди появилась там в черной рубашке в белую полоску и звездочки, которую она скомбинировала с черными брюками со стрелками и черными кожаными ботильонами на удобных каблуках.

Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

Аутфит Хиллари дополнила аккуратной укладкой и макияжем с красной помадой и черными стрелками. Уши она украсила серебряными серьгами, шею – цепочкой, а руки – серебряными браслетами.

Напомним, папарацци подловили Хиллари Клинтон на улицах Нью-Йорка. Она была одета в пальто, брючный костюм и очки.

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