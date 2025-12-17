С красной помадой на губах: принцесса Анна с мужем посетила рождественский обед короля

Принцесса Анна и Тимоти Лоуренс / © Getty Images

Его ежегодно организовывает королевская чета — король Чарльз и его супруга королева Камилла. В этом году его большая семья собралась вся вместе накануне Рождества, ведь сам праздник король отмечает уже в очень узком кругу в поместье Сандрингем, в Норфолке.

Королевская принцесса Анна была среди приглашенных гостей. Ее с мужем Тимоти Лоуренсом запечатлели фотографы в автомобиле, когда семья подъезжала ко дворцу в Лондоне. Образ принцессы, к сожалению, рассмотреть не удалось, но видно было, что Анна накрасила губы красной помадой и сделала свою любимую прическу. Также у нее в ушах были красивые жемчужные серьги-висюльки.

На праздничный обед также приезжали принц и принцесса Уэльские с детьми. А также сестры Йоркские — Беатрис и Евгения вместе со своими мужьями.

