С красным маникюром и в блузке с плиссированными манжетами: Елена Зеленская опубликовала новое фото

С красным маникюром и в блузке с плиссированными манжетами: Елена Зеленская опубликовала новое фото

Первая леди Украины начинает серию постов о итогах 2021 года.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram новое фото и отметила, что в следующих постах напишет свои итоги 2021 года, в частности об успехах ее проектов.

Первая леди предстала в нежно-голубой блузке с плиссированными манжетами и черных брюках.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Аутфит оно дополнила элегантной прической с боковым пробором, нежным макияжем и лаконичными серьгами. Красный маникюр завершил его лук.

"В конце каждого года в соцсетях и СМИ подводят итоги в разных сферах – политике, экономике и т.д. И так же – вслух или о себе – делает каждый из нас, особенно в нынешние напряженные пандемические времена. Ведь если начать анализировать, обязательно окажется, что, несмотря на большое количество волнений и ряд ограничений, все же удалось многое сделать.



Итоги – наша возможность поблагодарить всех тех, кто помогал, поддерживал, был рядом. Они позволяют сделать выводы и вдохновлять в новом году, становясь отправной точкой для новых начинаний.

В следующих сообщениях под хештегом #Мои Итоги2021 расскажу о главных результатах года в моих проектах как первой леди – о безбарьерности, реформе школьного питания, "Партнерство Биарриц" ради равенства, о культурной дипломатии и продвижении украинского за рубежом", — написала госпожа Зеленская.

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