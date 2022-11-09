С красным маникюром и в блузке с V-образным вырезом: пресс-секретарь Байдена выступила на брифинге

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном пресс-брифинге в Белом доме.

На этот раз Карин выбрала для своего делового образа белую плиссированную блузку с V-образным вырезом и красный костюм, состоящий из жакета и юбки-карандаша.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит пресс-секретарь дополнила фирменными кудрями, макияжем с золотисто-персиковыми тенями на веках и розовой помадой на губах. В ушах у нее были ее любимые золотые серьги-гвоздики с бриллиантами, на шее – изящная цепочка с кулоном, а на руке – браслет и кольцо.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер вышла к журналистам в ярком розовом платье-футляре, которое очень ей шло.

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