С красным маникюром и в платье с V-образным декольте: первая леди Германии с Макронами сходила в музей

На днях президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер принимали у себя в гостях президентских супругов Франции – Эммануэля и Брижит Макронов, которые приехали в Германию с официальным визитом.

Вместе они посетили мемориальный музей Холокоста в Берлине.

Эльке Бюденбендер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Первая леди Германии была одета в черное платье до колен и с V-образным декольте. В ушах у нее были золотые круглые серьги, а на шее – жемчужное ожерелье. Красный маникюр завершил лук Бюденбендера.

Эльке Бюденбендер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Брижит была одета в черный костюм с жакетом с большими золотыми пуговицами и мини-юбкой.

Напомним, Эльке Бюденбендер в изумрудном костюме со штанами-палаццо побывала на экскурсии в оперном театре.

Читайте также: