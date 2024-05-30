С красным маникюром и в платье с V-образным декольте: первая леди Германии с Макронами сходила в музей

Эльке Бюденбендер образ total black разбавила ярким маникюром.
На днях президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер принимали у себя в гостях президентских супругов Франции – Эммануэля и Брижит Макронов, которые приехали в Германию с официальным визитом.
Вместе они посетили мемориальный музей Холокоста в Берлине.
Первая леди Германии была одета в черное платье до колен и с V-образным декольте. В ушах у нее были золотые круглые серьги, а на шее – жемчужное ожерелье. Красный маникюр завершил лук Бюденбендера.
Брижит была одета в черный костюм с жакетом с большими золотыми пуговицами и мини-юбкой.
Напомним, Эльке Бюденбендер в изумрудном костюме со штанами-палаццо побывала на экскурсии в оперном театре.
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