С красным сердцем на шее: Меган Маркл появилась на публике с новой подвеской

Меган Маркл поделилась новым видео в своем блоге в Instagram, а мы обратили внимание на ее новую подвеску на шее.

В ролике, в котором герцогиня Сассекская представила свой новый бренд, она появилась в белой рубашке, а на шее у Мег была золотая цепочка с красным сердцем от бренда The Gold Album. Стоимость такого украшения составляет 3200 долларов, а изготовлена она в сотрудничестве с послом CHLA Heart Келли Макки Зайфен (подругой Меган).

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

15% от продаж будут напрямую направлены на поддержку миссии CHLA по оказанию помощи маленьким сердцам — лечение детей и создание семейно-ориентированной, дружелюбной к детям среды.

Украшение, как у Меган Маркл, фото: instagram.com/thegoldalbum_jewelry

Организация CHLA предоставляет исключительную педиатрическую помощь детям из всех 50 штатов и более чем 75 стран и является домом для самой эффективной детской кардиологической программы на западе Соединенных Штатов.

Ранее, напомним, Меган уже поддерживала свою подругу и ее другие инициативы о которых мы рассказывали ранее.

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