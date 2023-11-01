С крыльями и нимбом с перьями: пресс-секретарь Байдена в образе ангела почитала детям книгу

Карин Жан-Пьер приняла участие в праздновании Хэллоуина в Белом доме.

В Белом доме состоялось традиционное празднование Хэллоуина, на которое пригласили детей. Мероприятие посетила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Карин прочла детям на Южной лужайке Белого дома историю из книги.

Для празднования пресс-секретарь выбрала образ ангела. Она была одета в белую блузку с драпировкой и короткими рукавами и в нежно-розовые брюки. Свой лук Жан-Пьер дополнила белыми крыльями, нимбом с перьями, жемчужными украшениями, браслетом и часами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Пресс-секретарь обула молочные эспадрильи на танкетке и с коричневыми ремешками.

Напомним, президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден во время празднования Хэллоуина угощали детей сладостями. Первая леди приятно удивила своим появлением в образе кошки.

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