С кудрявой укладкой и в черном луке: подруга Меган Маркл запостила ее новое фото в соцсети

Пока принц Гарри занят серфингом со своим сыном принцем Арчи и игрой в поло на профессиональном уровне, Меган Маркл усердно трудится и начала даже вести свой блог в Instagram.

На днях Меган запостила видео, объявив выпуск своего нового шоу, которое выйдет на Netflix и будет называться "С любовью, Меган".

В трейлере к фильму "С любовью, Меган" герцогиня Сассекская появилась полная радости, смеялась и улыбалась в тех нескольких минутах промо, и, безусловно, кажется, что именно сейчас она наслаждается своей жизнью в данный момент.

Друзья Меган поспешили поздравить ее с новым начинанием, а предприниматель Джейми Керн Лима поделился фотографией с герцогиней, на которой Меган сияет от счастья.

Меган Маркл и Джейми Керн Лима, фото:instagram.com/jamiekernlima

"Поздравляю @meghan с анонсом твоего нового шоу "С любовью, Меган" на @netflix было так весело праздновать с тобой сегодня! ❤️.

Я так рада, что мир испытает еще больше радости, твоего сердца и доброты, юмора, смирения, сострадания, талантов и твоей любви! Ты невероятный друг для многих, включая меня, и я рада поддержать тебя, пока ты продолжаешь строить, творить магию", - написала она.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Напомним, ранее мы писали, что платье, в котором герцогиня Сассекская появилась на фото в своем блоге, размели из магазина бренда.

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