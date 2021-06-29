С куполом на спине: нардеп надела жакет с принтом Верховной Рады в виде пазла

Анна Скороход продемонстрировала в стенах парламента жакет с интересным принтом.
На сегодняшнем, 29 июня, заседании Верховной Рады наше внимание привлек образ участницы депутатской группы "За майбутнє" Анны Скороход. В стенах парламента она появилась в очень интересном белом жакете. Спину наряда украшал принт в виде пазла с изображением Верховной Рады.
Аутфит Скороход дополнила белым низом, элегантными золотыми серьгами и прической с косичками, собранными в пучок.
К слову, Анна — еще та модница. Однажды своим эффектным аутфитом она привлекла к себе внимание еще одной модницы в парламенте — Юлии Тимошенко. Лидер партии "Батькивщина" смерила свою фэшн-конкурентку неодобрительным взглядом. Скороход была одета в черную кожаную рубашку с рукавами "баранья нога". Свою шевелюру политик уложила в вечернюю прическу с локонами и плетениями. Эффектности луку добавил насыщенный макияж с акцентом на красной помаде.
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