С легким мейк-апом и почти без морщин: королева Летиция впечатлила внешним видом

Мы уже показывали вам образ Ее Величества, в котором она появилась в аэропорту Ла-Аврора. После этого ее встретила первая леди Республики Гватемала Лукреция Пейнадо в Национальном дворце культуры. Это девятая поездка Летиции, чтобы продемонстрировать программы испанского сотрудничества в областях, считающихся приоритетными.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В этот день королева Летиция появилась на публике в белой рубашке, все том же красном жителе и прямых брюках цвета хаки. Обута она была в комфортные замшевые ботинки на шнурках. Волосы собрала в высокий хвост, сделала макияж в теплых розовых оттенках и надела серьги-гвоздики с миниатюрными бриллиантами.

На фото крупным планом хорошо видно лицо королевы и ее макияж. Стоит отметить, что Летиция умело использует все современные возможности косметологии и может похвастаться практически идеальным лицом без морщин.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, сегодня Летиция воочию станет свидетелем проекта по водоснабжению, санитарии и расширению прав и возможностей женщин в Сан-Хосе-Чакая. Благодаря этому опыту королева Летиция подтверждает свою приверженность международной помощи.

Королева Летиция и первая леди Гватемалы Лукреция Пейнадо / Фото: Getty Images

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