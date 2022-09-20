С легкими улыбками и в черных луках: император Японии Нарухито и императрица Масако на похоронах Елизаветы II

Императорские супруги Японии прибыли почтить память британской королевы.
Вчера, 19 сентября, в Лондоне состоялись государственные похороны королевы Елизаветы II, на которые прибыли члены королевской семьи, монархи, мировые лидеры и чиновники. Воздать честь британскому монарху приехали и император Японии Нарухито и императрица Масако.
Фотографы запечатлели, как императорские супруги подходили к Вестминстерскому аббатству. У них на лицах были видны легкие улыбки. Наверное, они улыбались своим знакомым.
Траурный образ императрицы Масако состоял из черного платья миди, жакета, капроновых колгот и замшевых туфель.
Аутфит она дополнила черной шляпой с вуалью. В руке Ее Величество держала клатч, перчатки и накидку. Макияж с акцентом на глазах и черные серьги завершили лук Масако.
Нарухито был одет в черный фрак, жилет, белую рубашку, серые брюки в полоску и черные туфли.
Рядом с японскими императорами шли король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и его жена – королева Джецун Пема.
Императорские супруги также сделали запись в книге скорби по королеве Елизавете II.
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