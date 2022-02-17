С леопардовым поясом и красным маникюром: Марина Порошенко встретилась с киевлянами

С леопардовым поясом и красным маникюром: Марина Порошенко встретилась с киевлянами

Бывшая первая леди Украины и нынешний депутат Киевсовета продемонстрировала деловой образ с гламурным акцентом.

Марина Порошенко провела традиционный прием граждан. В Instagram она опубликовала фотографии.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

На встречах она появилась в теплом светлом свитере с широкой горловиной, черной юбке миди и черных сапогах. Талию Марина Анатольевна подчеркнула леопардовым поясом, придавшим ее деловому аутфиту гламурный акцент.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Госпожа Порошенко сделала аккуратную укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными золотыми серьгами. На лице у нее была маска, а на руке – смарт-часы Apple Watch. Красный маникюр завершил его лук.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

"С большим интересом погрузилась в разнообразие проблем столицы, обсуждая широкий круг вопросов: как-то проблема высоких тарифов, сохранение зеленых зон в Киеве, таких как "Горка Кристера", и защита исторических сооружений от хаотической застройки. И многие другие вопросы, с которыми сталкиваются киевляне каждый день", — написала под фото Порошенко.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Напомним, супруги Порошенко на днях посетили премьеру художественного фильма режиссера Олега Сенцова "Носорог". Для похода в кинотеатр она выбрала черный наряд с белой флористической вышивкой на рукаве. Шею Марина Анатольевна украсила элегантным белым платком с разноцветными цветами.

Петр и Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

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