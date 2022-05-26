С локонами и в черной футболке: премьер-министр Финляндии встретилась с Зеленским

С локонами и в черной футболке: премьер-министр Финляндии встретилась с Зеленским

36-летняя Санна Марин в Украине впервые.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приехала с рабочим визитом в Украину.

Политик встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поблагодарил Марин за поддержку, которую Финляндия оказывает Украине: оборонная помощь, финансовая, гуманитарная и санкции против России.

Санна Марин и Владимир Зеленский / Фото: Министерство обороны Украины

"Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров в вопросе вступления Украины в ЕС — это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Спасибо премьер-министру Финляндии Санне Марин за визит и отданную поддержку!" – сказал Зеленский.

Санна Марин / Фото: Министерство обороны Украины

Владимир Александрович отметил, что нужно как можно быстрее ввести шестой пакет санкций против РФ.

Президент также упомянул будущее членство Украины в ЕС и отметил, что поддержка от Финляндии в этом вопросе для нас очень важна.

Одетая глава финского правительства была в черную футболку и черные штаны. Зеленский был одет в поло цвета хаки и брюки.

Напомним, премьер-министр Финляндии в рамках своего визита в Украину посетила Ирпень и Бучу, где ей показали последствия оккупации городов российскими войсками.

Читайте также: