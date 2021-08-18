С локонами и в юбке с черно-белым принтом: стильный выход королевы Рании

С локонами и в юбке с черно-белым принтом: стильный выход королевы Рании

Королева Иордании выбрала для своего аутфита классические цвета.

Королева Рания на днях встретилась с молодыми людьми, которые создали одно из мобильных приложений. На эту встречу Ее Величество выбрала стильный образ в черно-белых цветах.

Она сочетала белую рубашку с юбкой длины миди с черно-белым принтом. Наряд Рания дополнила черными туфлями.

Волосы ей уложили в красивые локоны и сделали ее любимый макияж смоки-айс. На лицо королева надела черную маску.

"Всегда приятно слышать от молодых иорданцев, которые претворили свои идеи в жизнь. После моей сегодняшней встречи с командой, стоящей за мобильным приложением Wajeez, сервисом с кратким содержанием книг, который в рекордно короткие сроки собрал широкую базу пользователей", - написала королева под фото.

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Красивые выходы королевы Рании (12 фото)

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