С локонами и в жакете с колосьями: Елена Зеленская посетила музей во Львове

С локонами и в жакете с колосьями: Елена Зеленская посетила музей во Львове

Первая леди Украины в образе total black побывала в музее Пинзеля.

Елена Зеленская посетила музей Пинзеля во Львове, который готовится к открытию после обновления. Благодаря специальной навигации музей смогут посетить люди с нарушениями зрения, слуха, пожилые люди и люди с аутизмом. Также в музее заработают аудиогид и аудиодескрипция, которые дополнят визуальные впечатления посетителей и дадут новые знания о контексте экспозиции.

Первая леди опубликовала в Instagram фотографии оттуда.

Музей во Львове / Instagram Елены Зеленской

Музей во Львове / Instagram Елены Зеленской

"Доступность стала возможной во Львове, в музее, где экспонируются работы гениального барочного скульптора Иоганна Пинзеля. Здесь можно взять аудиогид, чтобы выучить экспонаты на слух, прикоснуться к скульптурам, напечатанным на 3D-принтере, а также посмотреть видеоописания, которые расскажут больше о мире великого мастера. Безбарьерность в музее везде — от подъезда к костелу кларисок, где он расположен, до тактильных экспонатов и понятной навигации внутри", — написала Зеленская.

Первая леди отметила, что культурное наследие должно быть доступным для всех.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

В музей Елена надела черный топ и черный костюм с вышитыми колосьями на жакете. Волосы первой леди уложили в красивую прическу с локонами и сделали нежный макияж. На лице была черная маска, а в ушах – элегантные серьги. Бордовый маникюр завершил аутфит Зеленской.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Ранее Елена посетила форум гражданского общества в сером костюме, состоящем из жакета с V-образным вырезом и юбки длины миди. Костюм она сочетала со светло-голубой рубашкой с плиссированными манжетами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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