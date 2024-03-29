С локонами, украшениями и красным маникюром: премьер-министр Италии на деловой встрече

Джорджа Мелони разбавила свой деловой лук аксессуарами и ярким маникюром.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила с двухдневным рабочим визитом Ливан. Она встретилась со своим ливанским коллегой Наджибом Микати. Встреча прошла в правительственном дворце в Бейруте.
Политик появилась там в деловом черном костюме со штанами-палаццо и белой блузке. Наряд Мелони скомбинировала с черными замшевыми ботильонами на шпильках.
Аутфит Джорджа дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и красным маникюром. Уши она украсила элегантными серьгами в виде снежинок с камнями, руки – кольцом с бриллиантами и множеством браслетов.
Напомним, Джорджа Мелони на саммите ЕС в Брюсселе появилась в черном двубортном жакете, белом топе и черных штанах.
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