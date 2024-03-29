С локонами, украшениями и красным маникюром: премьер-министр Италии на деловой встрече

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила с двухдневным рабочим визитом Ливан. Она встретилась со своим ливанским коллегой Наджибом Микати. Встреча прошла в правительственном дворце в Бейруте.

Политик появилась там в деловом черном костюме со штанами-палаццо и белой блузке. Наряд Мелони скомбинировала с черными замшевыми ботильонами на шпильках.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Аутфит Джорджа дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и красным маникюром. Уши она украсила элегантными серьгами в виде снежинок с камнями, руки – кольцом с бриллиантами и множеством браслетов.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на саммите ЕС в Брюсселе появилась в черном двубортном жакете, белом топе и черных штанах.

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