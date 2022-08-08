С "лошадиным хвостом" и в платье с обнаженной спиной: красивый образ Евы Лонгории

47-летняя актриса похвасталась и нарядом, и прической.
Ева Лонгория показала поклонникам в Instagram свой новый красивый аутфит. На снимках актриса предстала в молочном платье в рубчик, на тонких бретельках и с обнаженной спиной. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Звезда также похвасталась прической от известного звездного американского парикмахера Кена Павеса. Он ей сделал "лошадиный хвост" с локонами. Еве очень понравилась эта прическа.
"Я не знаю, что это такое, но этот конский хвост вызывал у меня определенные ощущения, очевидно, сделанный не кем другим, как @kenpaves!" – написала Лонгория под фотографиями.
Свой образ актриса дополнила макияжем с акцентом на глазах, серьгами-кольцами и золотыми браслетами на руках.
Напомним, Лонгория в розовом костюме и на шпильках сходила в ресторан.
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