С любимой брошью на груди: опубликовано новое портретное фото принцессы Маргарет

Обложка приурочена специально к выставке в музее Виктории и Альберта, где будут представлены в том числе и украшения принцессы Маргарет.
«Ослепительные творения Cartier, представленные на необычной новой выставке V&A, рассказывают мощную историю о смятении, триумфах, соперничестве и романах, которые определяли королевскую семью на протяжении всего 20-го века. В честь этого впечатляющего шоу Bazaar создал обложку коллекционного издания с изображением принцессы Маргарет в ее броши-розе @Cartier (1955 года), сфотографированной Сесилом Битоном, которая доступна эксклюзивно в V&A», — говорится в сообщении на странице глянца в Instagram.
Кстати, принцесса Маргарет обожала украшения с рубинами, в том числе и броши. Об одной из ее самых любимых брошей мы рассказывали ранее.