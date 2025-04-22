С любимой брошью на груди: опубликовано новое портретное фото принцессы Маргарет

Принцесса Маргарет / © Getty Images

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Обложка приурочена специально к выставке в музее Виктории и Альберта, где будут представлены в том числе и украшения принцессы Маргарет.

«Ослепительные творения Cartier, представленные на необычной новой выставке V&A, рассказывают мощную историю о смятении, триумфах, соперничестве и романах, которые определяли королевскую семью на протяжении всего 20-го века. В честь этого впечатляющего шоу Bazaar создал обложку коллекционного издания с изображением принцессы Маргарет в ее броши-розе @Cartier (1955 года), сфотографированной Сесилом Битоном, которая доступна эксклюзивно в V&A», — говорится в сообщении на странице глянца в Instagram.

Принцесса Маргарет, фото: instagram.com/bazaaruk

Кстати, принцесса Маргарет обожала украшения с рубинами, в том числе и броши. Об одной из ее самых любимых брошей мы рассказывали ранее.

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Принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Маргарет с принцессой Анной и принцем Чарльзом, 1955 год / © Associated Press Принцесса Маргарет с мужем Тони / © Getty Images Принцесса Маргарет / © Getty Images Принцесса Маргарет в день свадьбы / © Getty Images Принцесса Маргарет / © Getty Images Принцесса Маргарет / © Getty Images Принцесса Маргарет, Дартмутский колледж, июль 1939 года / © Associated Press Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет посетили Национальную выставку пони в Королевском сельскохозяйственном холле. На этом снимке они наблюдают за детскими соревнованиями. / © Getty Images Принцесса Маргарет в день помолвки / © Associated Press Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images Принцесса Маргарет Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет / © Associated Press Принцесса Маргарет, королева-мать и королева Елизавета II / © Associated Press Принцесса Маргарет с внуками / © Getty Images Принцесса Маргарет / © Associated Press Принцесса Маргарет / © Associated Press Принцесса Маргарет / © Associated Press Принцесса Маргарет / © Associated Press Принцесса Маргарет / © Associated Press Принцесса Маргарет / © Associated Press