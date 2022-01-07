С любимой прической и французским маникюром: Юлия Тимошенко помолилась в Святой вечер

Народный депутат показала новое фото в соцсети.

Юлия Тимошенко вчера, 6 января, в Святой вечер опубликовала в Instagram новое красивое фото и поздравила подписчиков с праздником. На снимке политик с закрытыми глазами молится за украинцев и Украину.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Одета она в черную водолазку. Свой образ Юлия Владимировна дополнила любимой прической – низким хвостом с выпущенными спереди прядями, нежным макияжем и французским маникюром.

"6 января, Святой вечер, ночь перед Рождеством… Вифлеемская звезда, 12 блюд на столе и семья за столом, торжество, таинство, праздник… И непременно – Николай Гоголь… С Вакулой, Оксаной и Солохой. Что ни говорите, а наше украинское Рождество – лучшее, самое эстетичное, колоритное… Нигде я не видела такой красоты и такого святого торжества… Колядки, вертепы, одежда, лучшая посуда, которая достается раз в год специально для Святой вечери, самые изысканные блюда… Это какой-то совсем наш, родной украинский праздник. Который подходит к нашей земле, нашему ландшафту, нашей культуре… К нашим домам и селам, к нашей душе, нашему сердцу…

Миру вашему дому, уюта, добра и любви. Да хранит нас Господь. Пусть защищает Украину… Со Святым Вечером, будьте здоровы! Христос рождается!" – написала Тимошенко.

Ранее нардеп в роскошном белоснежном луке сходила в церковь.

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