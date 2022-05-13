С любимыми корги: представлено новое "фото дня" к юбилею королевы Елизаветы II

Аккаунт британской королевы в Instagram снова поделился новым снимком монарха, знаменующим ее 70-летнее правление.

Каждый день в Instagram Елизаветы II публикуют фото, знаменующие каждый год правления королевы. Сегодня было представлено снимок за 2002 год.

"2002 рік. Королева восхищается корги в Манитобе во время своего двухнедельного Золотого юбилейного тура по Канаде. В свой золотой юбилейный год Ее Величество и герцог Эдинбургский преодолели более 40 000 миль по Карибскому морю, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Великобритании.

Также в 2002 году в Манчестере прошли 17-е Игры Содружества", - написано под снимком.

Ранее в аккаунте сообщали, что в течение следующих 70 дней будет происходить обратный отсчет до празднования платинового юбилея Ее Величества. Вчера мы показывали вам фото за 2001 год.

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