С макияжем смоки-айс и в стильном пальто с ремешками: Брижит Макрон на памятной церемонии

Первая леди Франции в образе total black появилась на памятной церемонии в Париже.

Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон в Париже приняли участие в памятном мероприятии у дуба, посвященного 23-летнему французскому еврею Илану Халиме, которого пытали и убили в 2006 году. Рядом с президентской четой стояли родные убитого парня.

На мероприятии первая леди предстала в сдержанном образе total black. На ней было стильное пальто прямого силуэта с кожаными лакированными ремешками и золотой фурнитурой, прямые брюки со стрелками и лоферы на грубой подошве.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Аутфит Брижит дополнила париком с челкой, любимым макияжем смоки-айс и кольцами с камнями. В одной руке она держала зонтик, а в другой - черный клатч.

Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук с принтом, которые он скомбинировал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон на фэшн-показ бренда Stéphane Rolland в рамках Недели высокой моды в Париже пришла в темно-изумрудном бархатном наряде.

