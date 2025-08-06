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С маленькой дочерью на руках: Крессида Бонас поделилась подборкой милых семейных фото
Бывшая девушка принца Гарри — Крессида Бонас — поделилась в соцсети несколькими летними снимками своей семьи.
Крессида и ее муж Гарри Уэнтворт-Стэнли 27 мая стали родителями во второй раз. У них родилась дочь, которая была зачата с помощью ЭКО, ее назвали Дельфина. Это второй ребенок пары, у них также есть старший сын Уилбур.
Бонас оупбликовала милое фото с маленькой дочерью, которую держит на руках, крепко прижимая к груди, пока малышка Дельфина спит.
На другом снимке запечатлен ее муж, кстати его тоже зовут Гарри, с их сыном Уилбуром на пляже, они играют в футбол.
Также Крессида показала, как муж держит на руках их собаку таксу, сидя в автомобиле.
Это милые летние кадры, которые по всей видимости девушка хотела оставить в памяти, как теплые летние воспоминания.
Ранее Бонас уже публиковала фотографии с детьми, дав понять, что семья для нее сейчас абсолютно на первом месте. Напомним, Крессида мечтала стать актрисой и танцовщицей.