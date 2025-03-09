С мамой и сестрой: принцесса Евгения поделилась семейными кадрами в честь праздника

Принцесса Евгения отметила Международный женский день самым милым образом, поздравив свою мать Сару Фергюсон и сестру принцессу Беатрис, опубликовав семейные снимки в Instagram.

Принцесса воспитывает двоих сыновей и поделилась одной из фотографий, где запечатлена с младшим Эрнестом на пляже. На Евгении одета удлиненная рубашка и бейсболка на голове, она держит сына за руку, когда они идут на пляже к воде.

В посте Евгения также обратила внимание на то, как она учит своих двух маленьких сыновей, Августа и Эрнеста с полным уважением относиться к этому дню.

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / Фото: Instagram принцессы Евгении

"С Международным женским днем ​​всех женщин. Столько восхищения моей дорогой мамой и сестрой, которые ведут меня по жизни.

И как мама мальчиков, я чествую женщин, воспитывающих мальчиков, чтобы они знали, насколько особенным является этот день и каждый день с женщинами в нем", - написала под снимками принцесса Йоркская.

Принцесса Евгения с мамой Сарой и сестрой Беатрис / Фото: Instagram принцессы Евгении

На других фото Евгения запечатлена с мамой Сарой, с которой у нее очень теплые отношения и старшей сестрой Беатрис, которая недавно стала мамой во второй раз, родив вторую дочь.

Принцесса Евгения с мамой Сарой и сестрой Беатрис / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, Меган Маркл также опубликовала фото в честь Международного женского дня и показала новый снимок с дочерью Лилибет.

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