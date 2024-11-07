С маникюром беда: королева Максима пренебрегла визитом к мастеру

Ее королевское Величество любит красить ногти яркими оттенками лаков. Среди ее фаворитов насыщенный красный оттенок.
Королева Максима в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья (UNSGSA), встретилась с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом в президентском дворце Истана в Сингапуре.
Королева появилась на встрече в красивом твидовом аутфите, ее костюм состоял из топа, короткого жакета и юбки с бахромой. Также Максима обула кожаные туфли-лодочки цвета шампанского на каблуках, жемчужное колье и серьги-висюльки с жемчужинами, такое же кольцо на пальце и несколько других колец, в том числе, и свое помолвочное.
Образ Максимы был элегантным, она сделала насыщенный макияж, а вот маникюр освежить забыла или не успела. Ногти ее в этот раз выглядели не ухоженно.
Ранее, напомним, мы показывали, какой маникюр предпочитает носить королева Испании Летиция.
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