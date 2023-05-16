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С маникюром, как у Дианы: принцесса София в элегантном образе вышла в свет

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
109
Время на прочтение
1 мин
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С маникюром, как у Дианы: принцесса София в элегантном образе вышла в свет

Принцесса София / Фото: Getty Images

Шведская принцесса вышла в свет в очередном стильном аутфите.

Принцесса София, супруга принца Карла Филиппа и мать его троих детей, посетила вчера Sophiafest в Sophiahemmet в Стокгольме.

Мы обратили внимание на ее красивый образ в голубом брючном костюме и ярко-красный маникюр. Принцесса София выбрала для выхода костюм от бренда 2NDDAY, который состоял из удлиненного жакета красивого голубого цвета и широких брюк со стрелками.

В руках принцесса несла вместительный серый клатч от Palmgrens, а туфли-лодочки подобрала ему в тон от STINAA.J.

Принцесса София / © Getty Images
Принцесса София / Фото: Getty Images

Также у Софии был ярко-красный маникюр, ее помолвочное и обручальное кольцо сверкало на пальце, а на другой руке было другое крупное кольцо. Волосы она уложила в красивую прическу и сделала легкий дневной макияж.

Принцесса София / © Getty Images
Принцесса София / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как принцесса София впервые вышла в свет со своими сыновьями. Ее старшие мальчики уже такие взрослые.

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Дата публикации
Просмотры
109
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