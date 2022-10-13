С маской на ухе: королева Камилла посетила больницу, пока король Чарльз III открывал музей в Глазго

Сегодня королевская семья разделилась? чтобы успеть на два важных мероприятия.

Сегодня, 13 октября, королева Камилла посетила родильное отделение Вестминстерской больницы в Лондоне, чтобы встретиться с сотрудниками.

Родильное отделение выступает в качестве одного из ключевых центров для женщин, подвергшихся домашнему насилию.

Королева выпила чай с одной из рожениц, небрежно оставив маску висеть на одном ухе. В остальном же наряд королевы был очень элегантным. Для выхода она выбрала тесно-синее платья с декоративной белой сточкой, плотные черные колготки и черные замшевые туфли на небольшом каблуке.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

А в это время король Карл III посетил коллекцию Баррелла, чтобы официально открыть ее после шестилетнего ремонта в загородном парке Поллок а в Глазго, Шотландия. По традиции король был одет в килт.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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