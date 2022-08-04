С массивными украшениями и красным маникюром: Тереза Мэй сходила на соревнования по плаванию

Тереза Мэй вышла в свет в эффектном аутфите.
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила пятый день Игр Содружества в Бирмингеме. Она наблюдала за соревнованиями по плаванию в Центре водных видов спорта Sandwell.
Фотографы запечатлели, как Тереза разговаривала с британским принцем Эдвардом.
Мэй, которая обожает ярко одеваться, выглядела великолепно. На ней был светло-мятный жакет, топ и черные брюки.
Особое внимание бывший премьер-министр уделила аксессуарам. Она надела на шею массивные голубые бусы, а на руку - браслет из этого же комплекта. В ушах у нее были металлические серьги-кнопки.
Аккуратная укладка, макияж с розовой помадой и красный маникюр завершили аутфит Мэй.
Напомним, Тереза в красном обтягивающем платье миди с драпировкой и черных замшевых туфлях с брошками посетила музыкальный фестиваль Хенли.
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