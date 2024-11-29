С металлическим чокером и в платье с разрезом: элегантная Брижит Макрон на государственном ужине

Первая леди Франции красиво оделась в соответствии с дресс-кодом мероприятия – black tie.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон организовали государственный ужин в Елисейском дворце по случаю официального визита в страну президента Нигерии Бола Тинубу и его супруги Реми Тинубу.

Первая леди Франции выбрала для такого события элегантное закрытое черное платье макси с завязанным узлом на талии и разрезом спереди на юбке.

Аутфит Брижит дополнила кожаными черными остроносыми туфлями на шпильках и черным клатчем, украшенным большой брошью с камнями.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Госпожа Макрон сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, любимый макияж смоки-айс и надела на шею металлический чокер. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки – золотым браслетом с черными камнями и кольцами с драгоценными камнями.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук, который сочетал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон встречала президентских супругов Нигерии во всем бежевом: стильном двубортном пальто с черными пуговицами, платье-футляре и кожаных остроносых туфлях на шпильках.

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